Zon en wolken wisselen elkaar af bij droog en ietwat fris weer tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de zon de komende dagen zijn best doet, krijgt onze ster het de komende dagen niet voor elkaar om de hemel volledig blauw te maken. Wel blijven buien ver bij ons vandaan en blijft het droog, al wordt de temperatuur niet hoog genoeg om de jas thuis te laten.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er eerst veel bewolking, met wel een enkele opklaring. Later in de ochtend en de middag lost de bewolking steeds verder op en wordt het in veel gebieden vrij zonnig, met uitzondering van het Waddengebied. De maximumtemperatuur ligt rond 14 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Ook vrijdag is er eerst veel bewolking, maar wint de zon in de loop van de dag vanuit het zuiden terrein. Het blijft droog en het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Zaterdag is het wisselend bewolkt, blijft het droog en wordt het 11 of 12 graden bij weinig wind uit het noorden.

Verdere vooruitzichten zijn te vinden op de weerpagina. Luister ook naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.