Zo verdwijnt het ijs uit Kardinge in de aanloop naar de zomer (video)

Het ijsseizoen zit erop en daarom zetten de ijsmeesters in Kardinge een paar weken terug letterlijk ‘de knop om’.

Met het uitschakelen van de koelmachines, kort na 22 maart, worden de bodems van de ijsbanen niet meer koud gehouden. Volgens Sport050 gaat dat het ene jaar wat sneller dan het andere jaar, afhankelijk van de buitentemperatuur:

“Om het ijs een beetje op weg te helpen, schaven we het ijs er met onze ijsdwelmachines laagje voor laagje af. Daarnaast brengen we ook wat heet water aan op het ijs, zodat we het smeltproces kunnen versnellen.”

Het ijs wordt daardoor niet direct water, maar een soort van grote ‘Slush Puppie’: “Daarom komen de collega’s van de gemeente Groningen met twee schoonmaakwagens langs om de banen helemaal schoon te wegen.”

Dan moeten nog de lijnen en logo’s uit het ijs worden gehaald. Die liggen dus niet vast op de vloer van het ijs, maar worden er opgelegd en getrokken voordat het winterseizoen weer aanbreekt. Dat is waarschijnlijk, net als vorig jaar, halverwege oktober.

