Zieke monumentale kastanjeboom in Boeremapark toch behouden: “Kroon is verkleind”

De kroon van de boom is inmiddels flink ingekort. Foto: stichting Boeremapark Haren

De zieke monumentale kastanjeboom in het Boeremapark in Haren wordt toch niet gekapt. Er is voor gekozen om de kroon van de boom flink te verkleinen, waarmee men hoopt de volledige kap te kunnen voorkomen.

Vorige week trokken de stichting Burgemeester Boeremapark en verschillende bewoners aan de bel: voor de beeldbepalende boom was er een kapvergunning afgegeven. “Tot onze grote schrik zat er afgelopen week ineens een rood-wit lint om de monumentale kastanjeboom in het park”, schreef de stichting op sociale media. “Hierop staat te lezen dat de boom wordt verwijderd in verband met de kastanjeziekte.” Uit het gemeenteblad blijkt dat de gemeente toestemming heeft verleend voor het per direct vellen van twintig bomen verspreid over de stad, Hoogkerk en Haren. De boom in het Boeremapark staat geregistreerd onder de locatie Parkweg 48.

Ook verschillende bewoners vroegen zich af of er geen andere manieren waren. In de afgelopen dagen werd bekend dat de boom nu niet zal worden gekapt. Wel wordt vanwege de kastanjeziekte de kroon flink verkleind. “Vanwege dit verkleinen blijkt ook een kapvergunning benodigd”, laat de stichting weten. “Er zijn ook andere methodes om de kastanjeziekte te behandelen, zoals een warmtebehandeling en het injecteren met knoflooksap. De gemeente heeft naar verluidt meer dan tien jaar geïnvesteerd in en geëxperimenteerd met deze methodes. Ze is daarmee inmiddels gestopt, omdat ze te weinig resultaat opleverden. Het beeld van de kastanjeboom zal met deze ingreep wel veranderen, maar we hopen dat de boom hiermee hersteld en uiteindelijk behouden kan blijven voor het park.”

Kastanjeziekte

De kastanjeziekte dook in ons land voor het eerst op in 2002 in de gemeente Haarlemmermeer en heeft zich sindsdien verspreid over het hele land. De bacteriële aandoening zorgt ervoor dat een kastanjeboom roestbruine, bloedende vlekken krijgt op de bast. Dit leidt tot baststerfte en ernstige verzwakking van de structuur van de boom. Een effectieve geneeswijze is nog altijd niet gevonden.