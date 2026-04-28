Zes jaar cel voor dakloze man (31) die raam van vrouw aan Papengang binnenstapte en haar urenlang verkrachtte

Foto: Joeyt / Wikimedia Commons

Een dakloze man van 31 jaar oud uit Georgië, die eind mei vorig jaar een vrouw verkrachtte nadat hij haar woning aan de Papengang binnenklom door een raam, is dinsdag veroordeeld tot zes jaar celstraf.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Op 29 mei 2025 drong de man de woning van de vrouw binnen via een raam. De man verkrachtte de vrouw vervolgens meermaals, gedurende een aantal uren, op gewelddadige wijze. Toen de man uiteindelijk in slaap viel, wist het slachtoffer haar huis te ontvluchten en hulp te zoeken bij anderen. De politie was al onderweg, nadat bezorgde buren de vrouw hoorden schreeuwen. Agenten vonden de verdachte uiteindelijk slapend in het bed van het slachtoffer en hielden de man op heterdaad aan.

De licht verstandelijk beperkte man ontkende twee weken geleden nog dat hij de vrouw heeft verkracht en stelde dat alles die avond vrijwillig zou zijn gebeurd. Ook het geweld vond niet plaats, besloot de advocaat van de dakloze Georgiër. Het OM geloofde er weinig van en eiste zeven jaar cel. Hoewel de rechter de straf tegen de dakloze man matigde met een jaar, noemt de rechtbank de daden van de man zeer ernstig. Zodra de celstraf van de Georgiër erop zit, wordt de 31-jarige man waarschijnlijk het land uitgezet.