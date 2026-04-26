Zeges voor Velocitas en Forward

Velocitas 1897 won bij WVV (foto Martijn Minnema)

Weinig wedstrijden met stadse clubs deze zondag. Velocitas 1897 en Forward kwamen wel in actie en deden beide goede zaken. Woltersum liet dure punten liggen.

Velocitas won uit bij degradatiekandidaat WVV met 0-3 en houdt zo aansluiting in de titelrace in 1H. Velocitas staat derde op twee punten van koploper Frisia en 1 punt achter stadsgenoot Be Quick 1887. Thomas Bats zette Velocitas op het goede spoor met twee treffers in het eerste half uur. Joost Visser scoorde vlak voor tijd de derde goal.

In de tweede klasse H won Forward met 2-1 bij kersverse kampioen VKW. Daardoor blijft Forward in de race voor promotie, het is de ploeg met de minste verliespunten in de tweede periode en staat in de reguliere stand vierde.

VKW kwam via Jasper Waninge vroeg op 1-0, maar Joep Roofthooft bezorgde Forward met twee treffers de zege. Na twintig minuten scoorde hij de gelijkmaker en halverwege de tweede helft de winnende goal.

In 5C leed Woltersum duur puntverlies in de strijd om de tweede periode. Winst had ze de koppositie opgeleverd, maar uit bij Wedde werd met 4-2 verloren.