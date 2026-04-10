Zee van kettingsloten op Grote Markt maakt fietsdiefstal zichtbaar

Elke dag worden in ons land 200 tot 300 e-bikes gestolen. Om daar wat aan te doen, stond de landelijke campagne ‘Staat-E-Lekker’ deze vrijdag op de Grote Markt. Om de voorlichtingscampagne kracht bij te zetten, werden honderden kettingsloten neergelegd op het plein.

Naast de actie op de Grote Markt was er vrijdag een preventieteam aanwezig in de binnenstad. Zij spraken mensen aan op straat om hen bewuster te maken van diefstal en om hun gedrag te veranderen.

De honderden kettingsloten op de Grote Markt staan symbool voor gestolen fietsen, met name e-bikes. In Nederland gaat het om zo’n 200 tot 300 diefstallen per dag. In onze gemeente werden vorig jaar ruim drieduizend fietsendiefstallen gemeld. Landelijk waren dat er bijna 87.000.

Daarnaast bleek uit een peiling van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars, dat slechts 45 procent van de fietsers zijn of haar e-bike met maar één slot beveiligt en dat zeventig procent van de ondervraagden denkt dat de fiets wél veilig staat. De campagne ‘Staat-E-Lekker’ richt zich daarom vooral op het gebruik van extra beveiliging. Fietsers krijgen het advies om een extra slot te gebruiken en hun fiets altijd ergens aan vast te zetten.