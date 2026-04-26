Zaalvoetballers Futsal Groningen zijn ‘klaar’ na nederlaag tegen ZVG/Cagemax

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

Futsal Groningen is al klaar in de kampioensgroep zaalvoetbal van de eredivisie. Het is niet gelukt om de play-offs voor het landskampioenschap te bereiken.

Die kans was al klein na een serie verliespartijen de afgelopen weken. Zondagmiddag werd bij ZVG/Cagemax ook een nederlaag geleden: 6-4. Futsal Groningen zakte naar de achtste en laatste plaats. De eerste zes spelen play-offs. Die plekken zijn niet meer te bereiken voor de Groningers. Er zijn nog twee reguliere wedstrijden te gaan.

Futsal Groningen begon voortvarend aan de competitie en bereikte met gemak de kampioensgroep en ook de play-offs leken binnen handbereik. Maar daarna ging het mis. Op 24 februari werd voor het laatst gewonnen. Toen volgden acht nederlagen op rij.