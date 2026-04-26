Zaaifeest Paradijsvogeltuin groot succes: “De tuin wordt steeds meer omarmd”

Het Zaaifeest dat zaterdag in de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk werd gehouden is een succes geworden. Volgens Amarins Elzinga groeit de naamsbekendheid van de tuin en wordt het initiatief steeds meer omarmd door de wijk.

Amarins, hoe kijken jullie terug op de dag?

“Het was ontzettend positief. De zon stond de hele dag te stralen en mensen die langskwamen stapten allemaal met een glimlach het terrein op. Dan heb je het al over een heel vrolijk begin. We zagen dat het in de middag wel drukker was dan in de avonduren. Uiteindelijk werden alle activiteiten goed bezocht en kunnen we echt stellen dat veel mensen kennis hebben kunnen maken met de Paradijsvogeltuin. Het gaat ook deels om mensen die hier nog niet eerder waren geweest.”

Voor de mensen die het niet kennen, wat is de Paradijsvogeltuin?

“De Paradijsvogeltuin bevindt zich in de Oosterparkwijk. Het is in 2020 ontstaan op het terrein waar vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf was gevestigd. Bewoners namen toen het initiatief om het terrein om te toveren in een duurzame, bottom-up, creatieve ontmoetingsplek. Vandaag de dag wonen er zo’n dertig mensen in zeven huisjes. Het project staat bekend om het circulair wonen, eigenzinnige bouwstijlen en we presenteren het als een open en gastvrije plek waar de hele buurt welkom is. De afgelopen jaren hebben we een weelderige tuin en een voedselbos aangelegd waar inmiddels bramen, tomaten, kersen en aardappelen groeien.”

Als je kijkt naar het programma: er waren veel activiteiten voor kinderen…

“Toen we met de voorbereiding bezig waren, merkten we op een gegeven moment dat het nog wat ontbrak aan deze activiteiten. Wat kunnen we bedenken? Daar zijn hele leuke dingen uitgekomen. Ergens kun je de vraag opwerpen of je een uitgebreid programma voor kinderen nodig hebt, want het terrein is een avontuur op zich. Er is veel te doen. Toch hebben we een mooi programma samen kunnen stellen; zo konden bamboestokken gekleurd worden, was er een knikkerbaan en was er een mini-ramp. Ik kan je vertellen dat de kinderen de dag van hun leven hebben gehad.”

Ook voor oudere bezoekers was er genoeg te doen hè?

“Jazeker. We hadden livemuziek waarbij verschillende bands hebben opgetreden. Ik denk dat er voor ieder ook wat wils was. Wat stevigere muziek, maar ook rustigere muziek. Ook vond er een straattheater plaats, was er een kampvuur-sessie en kon er gekeken en genoten worden van een vuursculptuur.”

Ook kon er gegeten en gedronken worden waarbij met name de pannenkoeken in de smaak vielen?

“Onze vermaarde pannenkoeken inderdaad. Dat is altijd een groot succes. Mensen mogen zelf weten wat voor pannenkoek ze maken. Sterker nog: ze mogen de pannenkoeken zelf bakken. En wat dan leuk is om te zien: mensen die zoiets nog nooit eerder gedaan hebben, die gaan aan de slag. Sommigen vinden het zelfs zo leuk, dat ze uren staan bakken. Dit onderdeel brengt echt mensen samen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het doel van deze dag: mensen samen laten brengen, dat er gesprekken en contacten ontstaan.”

Gastvrijheid is voor jullie als bewoners ook een belangrijk goed hè?

“Dat klopt. De Paradijsvogeltuin is elke dag vrij toegankelijk. Veel mensen weten dat niet. Zoals gisteren werden er vragen gesteld door mensen die dat toch even wilden checken: mogen we ook op andere dagen langskomen? Ja, natuurlijk mag dat. Vandaag hebben we bijvoorbeeld alweer zo’n dertig bezoekers mogen verwelkomen. En gastvrijheid is inderdaad belangrijk. Maar ook mensen die ideeën hebben zijn welkom. In de voorbereiding op de zaaidag vroeg een buurtbewoner bijvoorbeeld of hij een pizzaoven mee mocht nemen. Ja natuurlijk mag dat. Als jij dat leuk vindt. Dat illustreert wel de Paradijsvogeltuin: open deuren, welkom en het samen doen.”

Jullie zitten inmiddels al weer heel wat jaren op deze plek. Kun je zeggen dat het initiatief steeds meer omarmd wordt?

“Ja, toch wel. We merken sowieso dat de naamsbekendheid groeit: dat meer mensen weten van ons bestaan. Daar helpen evenementjes als het zaaifeest ook bij. Maar ook de wijk zelf. De Oosterparkwijk is een hele fijne en actieve wijk waarin er van alles georganiseerd wordt. Wij zijn daar onderdeel van. Wij kunnen met het zaaifeest laten zien wat voor fijne plek dit is, en welke fijne community we hier hebben opgebouwd. En andere buurtbewoners kunnen daar inderdaad onderdeel van zijn.”

Je klinkt trots…

“Dat kunnen we ook echt zijn. Als je hier kijkt: het is een eclectische mix van allerlei verschillende mensen die hier samenkomen. Samen hebben we het ondanks de verschillen gezellig en leuk. Het was gisteren echt een prachtige dag. Ik zou bijna zeggen dat het een voorbeeld zou kunnen zijn voor de maatschappij. Met alle spanningen in de wereld, en de polarisatie die er speelt, zie ik het wel eens somber in. Maar na een dag als gisteren, waarbij het zo mooi gaat, dat geeft mij hoop voor de toekomst.”

Je hebt het al over evenementen die op de Paradijsvogeltuin plaatsvinden. Het oogstfeest hoort daar ook bij…

“Dat klopt. Die vindt traditioneel komende herfst plaats. In sommige jaren wisten we ook al heel vroeg op welke datum dat gehouden zou gaan worden. Die datum is nu nog niet bekend. Iedereen die interesse heeft, doet er verstandig aan om onze website of om onze sociale mediakanalen goed in de gaten te houden. Maar dat dit feest komt: zonder twijfel.”