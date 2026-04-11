Woning van Beno Hofman heropent als ‘Bie Beno’: Slapen in de sfeer van de jaren vijftig

Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) onthult een informatiepaneel bij de woning van wijlen stadshistoricus Beno Hofman. Foto: Rieks Oijnhausen

Onder grote belangstelling is zaterdag ‘Bie Beno’ geopend. De voormalige woning van wijlen stadshistoricus Beno Hofman aan de Noorderbinnensingel is vanaf nu in gebruik als kleinschalige logeer- en ontmoetingsplek.

De opening vond zaterdagochtend plaats. Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) verrichte de openingshandeling tijdens een besloten bijeenkomst. Daarna volgde in de middag een open huis waarbij geïnteresseerden de woning konden bekijken. “De woning heeft hiermee een nieuwe bestemming gekregen”, vertelt Julia Castro. “Het huis is gebouwd in 1949 en ademt nog altijd de sfeer van de naoorlogse jaren. Dankzij het uitblijven van moderniseringen zijn veel oorspronkelijke elementen behouden gebleven, zoals de glas-in-loodramen, de tegelvloeren en de oorspronkelijke indeling. Beno heeft hier de afgelopen 25 jaar gewoond en heeft heel bewust die lijn, die vorige bewoners hadden ingezet, voortgezet.”

Na het overlijden van de stadshistoricus ontstond bij buurtgenoten het idee om het appartement te behouden in plaats van het te moderniseren of regulier te verhuren. In samenwerking met woningcorporatie Lefier, stichting WerkPro en de weduwe van Hofman is gezocht naar een passende invulling. “Die invulling is gevonden in Bie Beno: een plek waar het karakter van het huis behouden blijft, maar waar tegelijkertijd nieuwe bezoekers welkom zijn. Het appartement is vanaf nu te reserveren als bijzondere overnachtingsplek voor maximaal twee personen. Daarnaast wordt het gebruikt voor kleinschalige culturele activiteiten.” Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk dat het huis niet alleen bewaard blijft, maar ook toegankelijk wordt voor anderen: “Het is een plek met een verhaal, en dat verhaal willen we zichtbaar en beleefbaar houden.”

Bie Beno maakt deel uit van Stee in Stad, een initiatief van WerkPro waar mensen werkervaring opdoen. Dat de woning deze bestemming zou krijgen, werd afgelopen herfst al duidelijk. De originele staat van de woning is daarbij zo veel mogelijk gekoesterd, al heeft Stee in Stad het huis wel opnieuw moeten inrichten. Dik: “Heel veel ruimten waren leeg. We hebben die schoongemaakt en ingericht met meubels waarbij we qua stijl vooral de jaren vijftig hebben aangehouden. Alleen de bedden zijn echt nieuw.” Tijdens Noorderzon hebben de eerste twee personen al enkele dagen in het huis kunnen doorbrengen. “Dat beviel goed en was direct een mooie test voor ons.”

Verslaggever Lars Faber maakte vorig jaar een reportage over de woning: