“Woensdag zonnige dag en 16 graden, op vrijdag minder warm”

De komende dagen brengen veel zon. Op donderdag kan het mogelijk zo’n 17 graden worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het echter op vrijdag minder warm.

“Woensdag is het zonnig, al trekt er ook enige hoge bewolking over maar het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 16 graden bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag is het helder en koelt het af tot omstreeks 4 graden.”

“Op donderdag zijn er zonnige perioden maar ontstaan er ook enkele stapelwolken met daarbij een kleine kans op een bui. In de avond volgen buien. Het wordt 17 graden bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

"Vrijdag is het met 13 graden minder warm. Zon en wolken wisselen elkaar dan af en er staat een matige of zwakke westenwind. Keert het lenteweer met een zomers randje komend weekend terug? Lees het op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio."