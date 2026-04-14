“Woensdag veel zon, komende dagen overdag droog”

De zon krijgt de komende dagen flink wat ruimte. Toch krijgen we volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ook te maken met bewolking. Het blijft overdag wel droog.

“Woensdag is er veel zon al trekt er in de middag sluierbewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het is zacht bij 17 of 18 graden. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag is het mild bij 9 graden en valt er wat lichte regen.”

“Op donderdag is het opnieuw zacht met 17 graden. Eerst is er veel bewolking, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

"Vrijdag blijft het droog en wordt het met geregeld zon 18 graden.