“Woensdag stralend lenteweer, ook komende dagen veel zon”

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we op donderdag in eerste instantie wel te maken met laaghangende bewolking.

“Woensdag is het stralend lenteweer”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag krijgen we te maken met bewolking en ligt de minimumtemperatuur rond 4 graden.”

“Donderdag begint de dag in veel gebieden met laaghangende bewolking. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuiden steeds vaker op. Het wordt 14 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3.”

“Vrijdag zijn de veranderingen klein. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 12 of 13 graden. Voor het weekendweer en het weer tijdens Koningsdag? Kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”