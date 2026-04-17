Wisselvalligheid slaat toe en temperatuur daalt, na het weekend weer kans op grondvorst

Foto: Joris van Tweel

De aangename afgelopen dagen worden komend weekend geleidelijk ingeruild voor wisselvalliger en kouder weer. Het kwik daalt zeker zondag flink en in de nachten daarna komt de temperatuur maar een paar graden boven het vriespunt uit.

Door Johan Kamphuis

Vroeg op zaterdagochtend is er nog een glimpje zon, maar dat weerbeeld wordt snel gevolgd door wolkenvelden. Tegen de middag volgt enige tijd lichte regen, maar later op de dag klaart het weer wat op. Het wordt 15 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen.

Zondag is het met 12 graden een stuk frisser. Er zijn flinke opklaringen, die worden afgewisseld door dikke stapelwolken. Die brengen een enkele bui, mogelijk met hagel, bij een noordwestenwind.

De eerste dag van de nieuwe werkweek is het half tot zwaar bewolkt, met zo nu en dan buiige regen. Het is waterkoud bij 10 of 11 graden. In de nacht zijn er opklaringen en daalt het kwik tot minimaal 3 graden, met kans op grondvorst.

Dinsdag en woensdag is het droog, schijnt de zon geregeld en krabbelt het kwik op naar 13 of 14 graden. De nachten zijn fris met kans op grondvorst. De eerste prognose voor Koningsdag: rustig en droog weer met misschien zelfs wat zon, maar wel fris bij een graad of 11.