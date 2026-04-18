Wethouder neemt maatregelen om Stad bereikbaar te houden voor vaarverkeer tijdens spoedklus Dorkwerdersluis

Foto: Rieks Oijnhausen. Dorkwerdersluis

De gemeente Groningen past de bedieningstijden van verschillende bruggen aan om de stad bereikbaar te houden voor vaarverkeer via het Reitdiep. Door spoedwerkzaamheden aan de Dorkwerdersluis kan deze sluis de komende weken slechts beperkt bediend worden, waardoor schippers dreigden vast te lopen tussen de sluis en de stad.

Wethouder Philip Broeksma (PRO) van Verkeer en Vervoer reageerde op vragen van zijn eigen fractie. Raadslid Ceciel Nieuwenhout uitte haar zorgen over de aangekondigde spoedreparatie aan de sluis, die zes tot acht weken gaat duren. Omdat de sluisbediening doordeweeks alleen tussen 17.30 en 19.00 uur plaatsvindt, sloot dit niet aan op de huidige brugbediening in de stad. “De Dorkwerdersluis is een cruciale schakel in de Staande Mast Route en de toegangspoort tot onze gemeente”, aldus Nieuwenhout. Zij vreesde dat toeristen de stad zouden mijden tijdens de meivakantie als er geen avondbediening voor de bruggen zou komen.

Aansluiting

Wethouder Broeksma kon de raad geruststellen: “We begrijpen natuurlijk het belang van een goede bereikbaarheid van de stad over het water en de Staande Mast Route. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen in overleg met de provincie, die beheerder is van de vaarweg.”

Concreet betekent dit dat de bedieningstijden van de Zernikebrug en de Hogewegbrug worden verruimd. “De bediening van deze bruggen stopt normaal gesproken om 16.00 uur, maar we voegen daar nu een extra venster aan toe van 17.30 tot 19.00 uur ’s avonds. Op deze manier sluit dit naadloos aan op de tijdelijke bedieningstijden van de Dorkwerdersluis en voorkomen we dat schippers in dit gebied vast komen te liggen. Doorvaart in de avonduren blijft zo gewoon mogelijk.”

Meivakantie

De aangepaste bedieningstijden zijn afgelopen maandag ingegaan. Volgens Broeksma is hiermee de bereikbaarheid van de jachthavens voorlopig geborgd. “Dit biedt het vaarverkeer de mogelijkheid om door te varen of de haven te bereiken. Op 26 april start bovendien het reguliere zomerseizoen met de uitgebreide zomerbediening van de bruggen. Vanaf dat moment zijn de tijden weer volledig op elkaar afgestemd.”

De extra kosten die de gemeente maakt voor deze tijdelijke verruiming en de inzet van brugwachters in de avonduren, worden volledig vergoed door de provincie. Hiermee is het recreatieverkeer via het water tijdens de meivakantie structureel verzekerd van een vrije doorgang naar de binnenstad.