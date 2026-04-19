Werkzaamheden afvalbrengstation Duinkerkenstraat zorgen voor langere wachttijden

Foto via Gemeente Groningen

Inwoners die van plan zijn om komende week hun afval naar het afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat te brengen, moeten rekening houden met langere wachttijden. De oorzaak zijn werkzaamheden.

De werkzaamheden op het terrein beginnen maandag 20 april en duren tot en met zaterdag 25 april. “Door deze werkzaamheden kunnen er langere wachttijden ontstaan”, vertelt de gemeente. “Wil je de komende dagen iets inleveren bij het afvalbrengstation? Dan kun je ook terecht bij het station aan de Electronstraat.”

De afvalbrengstations aan zowel de Duinkerkenstraat als de Electronstraat zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur geopend. Op zaterdag zijn de deuren van 10.00 tot 15.00 uur geopend. De gemeente laat verder weten dat de faciliteiten op Koningsdag, op maandag 27 april, gesloten zullen zijn.