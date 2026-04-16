Waterschap wil rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde uitbreiden en moderniseren

Foto via Noorderzijlvest

Het Waterschap Noorderzijlvest wil de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Garmerwolde uitbreiden en moderniseren. Voor een onderzoek daarnaar wordt 6.55 miljoen euro uitgetrokken.

Zo moeten er meer organische microverontreinigingen zoals medicijnresten en microplastics verwijderd kunnen worden.

Daarnaast moet de capaciteit uitgebreid worden voor het verwerken van meer afvalwater van meer huishoudens. Ook moeten de zuiveringsprocessen duurzamer worden. Verder moet de bedrijfszekerheid van de hele installatie verbeterd worden.

Er zijn plannen om een tweede persleiding aan te leggen vanuit de stad naar Garmerwolde. Daarvoor moet de inlaat van afvalwater op de zuivering aangepast worden. Ook dat kost geld. Het waterschap verwacht de komende jaren 150 miljoen euro te investeren in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.