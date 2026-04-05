Wasmachine op zolder zorgt voor flinke waterschade in woning Boerhaavelaan

De Groningse brandweer moest op Paaszondag in actie komen voor een melding van wateroverlast in een woning aan de Boerhaavelaan. Bij het incident raakte niemand gewond.

De melding kwam rond 17.30 uur binnen. Een tankautospuit werd direct naar de locatie gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak is in de woning een wasmachine in storing geraakt”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Het apparaat heeft vervolgens het water laten lopen. Brandweerlieden hebben de elektriciteit in de woning uitgeschakeld om kortsluiting te voorkomen. Omdat er door het water schade is ontstaan hebben wij ook de stichting Salvage ingeschakeld. Zij komen ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Een nieuwsfotograaf vertelt dat de wasmachine zich op zolder bevindt. “Het water is naar beneden gelopen, naar de eerste verdieping. De bewoners vertelden mij dat het om behoorlijk veel water gaat. Om die reden hebben zij de hulpdiensten ingeschakeld.”