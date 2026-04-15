Warmtepomp in bijna 13 procent van Groningse koopwoningen

Bijna 13 procent van de koopwoningen in de gemeente Groningen heeft een warmtepomp. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

In de provincie Groningen hebben bijna 19 duizend koopwoningen een ISDE gesubsidieerde warmtepomp. Deze duurzame regeling was ook vorig jaar onverminderd populair. Het totale aantal gesubsidieerde warmtepompen nam vorig jaar met 24 procent toe. Qua groei sprong de gemeente Groningen eruit: hier bedroeg de groei 29 procent, oftewel iets meer dan duizend nieuwe installaties.

Koploper in onze provincie is Westerkwartier: hier heeft inmiddels 16,2 procent een warmtepomp. In de gemeente Groningen gaat het om 12,9 procent. De landelijke ISDE-subsidie werd in 2016 geïntroduceerd om woningeigenaren tegemoet te komen in de kosten van onder andere een warmtepomp.

“Sinds onder andere de oorlog in Oekraïne zijn zowel de gas- als stroomprijzen flink toegenomen, maar elektriciteit is relatief minder gestegen dan gas,” aldus Pim Holstvoogd van Independer. “Dat maakt een elektrische warmtepomp extra interessant, zeker omdat deze apparaten heel efficiënt stroom omzetten in warmte. Je bespaart dus veel geld ten opzichte van het stoken op gas.”