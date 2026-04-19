Wagenborg Nedlift verruilt Groningen voor Sappemeer

Kraanspecialist Wagenborg Nedlift vertrekt na decennia uit de stad Groningen. Afgelopen week is het contract getekend voor de bouw van een nieuwe vestiging op bedrijventerrein Vosholen in Sappemeer. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Wagenborg Nedlift is wereldwijd actief en gespecialiseerd in hijswerkzaamheden, speciaal transport en kraanverhuur. De afgelopen decennia was het bedrijf gevestigd aan de Gideonweg in Groningen, maar die locatie voldoet niet meer aan de eisen. Een groot knelpunt zijn de hoogspanningskabels die over het terrein hangen. Volgens het bedrijf is dit onhandig, omdat kranen regelmatig volledig uitgeschoven moeten worden voor onderhoud of om ze schoon te maken. In Sappemeer heeft het bedrijf daar geen last van.

Eerste paal op 21 mei

Het terrein in Sappemeer is al in eigendom van Wagenborg. Momenteel staat er een loods voor de stalling van kraanwagens, maar de bedoeling is dat er een compleet nieuw pand van 3.000 vierkante meter verrijst. Ongeveer een derde van dit gebouw is gereserveerd voor kantoorruimte.

De bouw start officieel op 21 mei, wanneer de eerste paal de grond in gaat. De verwachting is dat het bedrijf een jaar later het nieuwe pand kan betrekken. Wat er met de huidige locatie aan de Gideonweg gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.