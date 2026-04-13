Wachttijden UWV voor arbeidsongeschikten in Groningen opgelopen tot ruim 15 maanden

Arbeidsongeschikten in Groningen moeten steeds langer wachten op een beoordeling voor een WIA-uitkering. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het AD. De Groningse afdeling van het het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de langste wachttijd van alle onderzochte regio’s.

Volgens de onderzoekers is de wachttijd in Groningen voor beoordeling van de aanvraag van een WIA-uitkering, bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn, opgelopen tot ruim 15 maanden. Ook in andere regio’s zijn de wachttijden fors. In Leeuwarden moeten mensen langer dan een jaar wachten. In de regio Den Bosch ligt de wachttijd rond de 12 maanden.

Volgens het UWV komt dat onder meer door een groot tekort aan verzekeringsartsen en een hoge instroom van aanvragen. De wachttijden liggen ver boven de officiële termijn. Normaal moet een beoordeling binnen 8 weken plaatsvinden. Die termijn is al eerder verruimd naar 16 weken, maar wordt nu in veel regio’s niet gehaald. Mensen krijgen in de tussentijd een voorschot. Dat hoeven zij niet terug te betalen, ook niet als later blijkt dat zij geen recht hebben op een WIA-uitkering.

Het UWV probeert de achterstanden terug te dringen. Zo worden bezwaren en herbeoordelingen nog maar beperkt behandeld, zodat meer capaciteit beschikbaar is voor nieuwe aanvragen.