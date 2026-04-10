Wachten voor het spoor op Peizerweg blijft moeilijk, ruim tiental (snor)fietsers op de bon

Foto via Team Verkeer Politie Noord-Nederland (Instagram)

Een controle van ProRail-boa’s leverde donderdagmiddag opnieuw flink wat boetes op voor fietsers en snorfietsers bij de spoorwegovergang bij de Peizerweg.

Volgens incidentenbestrijder en boa Rutger Pruijs constateerden medewerkers van ProRail zelf elf overtredingen bij de overgang, vrijwel allemaal van fietsers en snorfietsers die niet wachtten totdat de spoorbomen volledig omhoog staan en de lichten zijn gedoofd. De camera’s bij de spoorwegovergang pikten daarnaast nog een onbekend aantal overtreders op voor dezelfde overtreding.

De spoorwegovergang bij de Peizerweg is één van Nederlands meest notoire als het gaat om overstekers die een gesloten overgang negeren. Dat zorgt met enige regelmaat voor gevaarlijke situaties. Eerder liet Pruijs al weten dat flitscamera’s bij deze overweg jaarlijks honderden verkeersovertredingen registreren. Voor ProRail is de overgang de locatie waar de meeste verkeersboetes worden geschreven.