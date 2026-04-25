Vrouwen FC Groningen degraderen na nederlaag tegen Jong Ajax

De vrouwen van FC Groningen zijn zaterdagavond gedegradeerd uit de eerste divisie na een nederlaag tegen koploper Jong Ajax: 5-1.

FC Groningen kreeg wel een paar kansen, maar Jong Ajax bleek op de Esserberg een maatje te groot. Bij een 2-0 achterstand scoorde Femke Drenth voor FC Groningen met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied.

De Amsterdammers liepen via een 3-1 ruststand uiteindelijk uit naar 5-1. FC Groningen heeft nog twee wedstrijden te spelen, maar weet nu al dat het na de zomer weer in de tweede divisie moet starten. Groningen verzamelde tot nu toe slechts 7 punten uit 12 wedstrijden.