Vrijwilligers trekken komende zaterdag weer ten strijde tegen zwerfafval in Noorderplantsoen

Buurtgenoten en liefhebbers van het Noorderplantsoen organiseren op zaterdag 11 april weer een voorjaarsschoonmaak in het park. Iedereen is welkom om mee te helpen.

De schoonmaak is een initiatief van Tineke de Haan, Tonny Evers en Ronald Kaatee, in samenwerking met de gemeente Groningen. Het doel is om zoveel mogelijk afval uit het plantsoen op te ruimen. Volgens de organisatie is het nuttig en mooi werk om te doen, en nog gezellig ook. Het resultaat is bovendien direct zichtbaar.

Aanmelden voor de schoonmaakactie in het Noorderplantsoen is niet nodig: Iedereen die wil helpen, kan zich vanaf 11.00 uur melden bij restaurant Zondag. Er wordt gezorgd voor iets te drinken en wat lekkers. Ook zijn er vuilniszakken, grijpers en handschoenen beschikbaar. Ronald Kaatee neemt een fietskar mee om volle en zware vuilniszakken te vervoeren. De schoonmaak duurt tot ongeveer 12.30 uur. Deelnemers kunnen ook eerder stoppen. Iedereen is van harte welkom.

De actie in het Noorderplantsoen staat niet op zichzelf. In april zijn er in de hele gemeente Groningen meerdere schoonmaakacties onder de noemer GrunnSchoon. Middels dit initiatief ruimen inwoners tussen 1 en 29 april samen hun buurt op. Elk jaar doen meer dan honderd teams mee om zwerfafval aan te pakken in hun eigen wijk.