Vrijdag stralend lenteweer

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag wordt een warme zonnige dag. In het weekend trekt er bewolking over en neemt de kans op een bui toe.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het stralend lenteweer en wordt het 23 of 24 graden. De zuidoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zaterdag is het helder en koelt het af tot omstreeks 10 graden.

Zaterdag zijn er zonnige perioden maar trekt er ook bewolking over. Het wordt 23 of 24 graden en lokaal kan een enkele bui tot ontwikkeling komen.

Zondag is het wisselend bewolkt en neemt de kans op een bui toe. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

De eerste dagen na het weekend wordt het een graad of 17. vaak is het droog en soms valt er een bui bij een zwakke of matige noordwesten- of westenwind.