Vrijdag half bewolkt met een bui

Foto: Robert van der Veen

Het weer is de komende dagen wisselvallig met af en toe zon en buien. De temperaturen zijn vrijdag aan de lagere kant, maar zaterdag weer iets hoger.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Daarbij is het rustig weer bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 of 3. Het wordt 10 à 11 graden. In de nacht naar zaterdag koelt het af tot rond 4 graden en blijft het droog.

Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden al trekt er ook sluierbewolking over. Een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind voert zachte lucht aan, het wordt 18 graden. In de avond en nacht volgen enkele buien.

Zondag is er af en toe zon en blijft het droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Maandag en dinsdag verandert er weinig aan de temperatuur en weerbeeld. Het is vaak droog, soms valt er een bui en de zon schijnt bij perioden.