Vrijdag droog, zonnig en warm

Vrijdag is het zonnig en warm, maar in het weekend wordt het frisser en bewolkt. Ook neemt de kans op neerslag toe.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en trekt er regelmatig wat bewolking over. Het blijft droog en het is zacht bij 18 tot 20 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2.

Zaterdag is er veel bewolking er valt er een enkele bui. Met 15 graden is het minder zacht en de wind uit het westen tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Zondag houdt een matige noordenwind het kwik op 11 graden. Er is bewolking, af en toe schijnt de zon en er vallen enkele buien waarbij hagel zelfs niet geheel is uit te sluiten.

Na het weekend blijft het nog even fris alvorens het kwik weer langzaam gaat stijgen. De kans op een bui neemt af en de zon gaat vaker schijnen. De nachten zijn fris met minima dalend tot soms dichtbij het vriespunt.