Vrijdag bewolkt met later opklaringen

De komende dagen zijn droog. Vrijdag is nog enigzins bewolkt, maar later op de dag en ook in het weekend breekt de zon goed door. Ook Koningsdag belooft droog en zonnig te worden.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is er veel bewolking en klaart het af en toe op, vooral gaandeweg de dag. Het wordt 13 graden en het blijft droog bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 14 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Zondag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door een paar stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 13 of 14 graden bij een zwakke noordenwind. In de nacht is het fris met minima dichtbij nul en grondvorst.

Koningsdag begint de dag waarschijnlijk met wolken en kans op een mistbank. Geleidelijk aan klaart het flink op, blijft het droog en met flink wat zon wordt het 13 of 14 graden.