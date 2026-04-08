Voormalige woning stadshistoricus Beno Hofman open voor publiek

Voorkant woning Beno Hofman. Foto: Lars Faber

Wethouder Rik van Niejenhuis verzorgt komende zaterdag de officiële opening van het voormalige woonhuis van stadshistoricus Beno Hofman aan de Noorderbinnensingel 135a.

Het appartement, dat grotendeels in originele staat is gebleven, wordt opengesteld voor overnachtingen en kleinschalige activiteiten. Het werd gebouwd in 1949 en Hofman woonde er 25 jaar. Hij maakte voor OOG honderden uitzendingen over Groningen en haar geschiedenis. Na zijn overlijden in december 2023 ontstond bij betrokken buurtgenoten het idee om het appartement in de huidige staat te behouden en het niet regulier te verhuren.

In samenwerking met woningcorporatie Lefier, Stichting WerkPro en de weduwe van Hofman is gezocht naar een passende invulling voor de woning. Het is Bie Beno geworden, een overnachtingsplek voor maximaal twee personen. Daarnaast wordt het gebruikt voor kleinschalige culturele activiteiten.

De opening van Bie Beno bestaat zaterdag uit een besloten programma voor genodigden en een open huis voor belangstellenden. Het publiek is welkom tussen 12.30 en 15.30 uur.