Voormalige Brinkschool in Haren blijft in gebruik voor tijdelijk onderwijs

Na de meivakantie verhuist de Brinkschool in Haren naar de Rummerinkhof. De huidige locaties aan de Oude Brinkweg en Hertenlaan komen daardoor vrij, maar blijven in gebruik.

De gemeente zet de gebouwen opnieuw in voor tijdelijk onderwijs. Zo is de verwachting dat leerlingen van de Quintusschool hier tijdelijk worden gehuisvest.

Het is onderdeel van het Scholenplan Gro Up van de gemeente, een meerjarig plan voor schoolhuisvesting tijdens renovaties van andere scholen. Met leegstandsbeheer blijven de panden beschikbaar zonder ingrijpende aanpassingen.