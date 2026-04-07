Voormalig Frigge-pand aan Herestraat ademt weer het oorspronkelijke uiterlijk nu steigers van gevel verdwijnen

Foto: Ger Boesjes

Bij het voormalige Grand Hotel Frigge aan de Herestraat nummer 72 verdwijnen dinsdagochtend langzaam de steigers. Daardoor komt de gevel, die het afgelopen jaar grotendeels is teruggebracht naar het historische uiterlijk, weer in zicht. In het pand komt binnenkort een winkel van Pull & Bear.

Het gebouw werd, net als het kleinere pand ernaast op nummer 70, de afgelopen tijd grondig verbouwd. Van de gevel van het pand, waar tot en met 2018 Men at Work was gevestigd, is de later aangebouwde ronde glazen uitbouw uit de jaren tachtig verwijderd. Na meer renovatie- en schilderwerk lijkt het pand nu veel meer op hoe het er vroeger uitzag.

Het gebouw heeft een lange geschiedenis. Sinds 1863 zat Hotel Frigge in het pand, lange tijd het chicste hotel van Groningen. Ernaast zat de eerste bioscoop van Stad. Later kreeg het gebouw andere functies, zoals een grand café. In 2008 verdween, na het hotel, ook het restaurant in het gebouw definitief.

Het doel van de verbouwing was om het pand weer een historische uitstraling te geven. Ook de andere panden in dit deel van de Herestraat worden aangepakt. Het voormalige C&A-pand wordt verbouwd tot een gebouw met appartementen, winkelruimte en een fietsenkelder. Deze werkzaamheden duren nog tot het einde van het jaar.