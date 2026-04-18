Voorlopig geen nieuwe stakingen bij DUO: cao-overleg rijksambtenaren hervat

Foto: Rieks Oijnhausen

Nieuwe stakingen van rijksambtenaren zijn voorlopig van de baan. Zaterdag is bekend geworden dat de onderhandelingen over een nieuwe cao worden hervat. De vakbonden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid gaan hiermee in op een uitnodiging van minister Pieter Heerma (CDA) van Binnenlandse Zaken.

Afgelopen dinsdag legden nog 6.000 rijksambtenaren landelijk het werk neer, waarbij honderden stakers bijeenkwamen op de Grote Markt. Ook in februari en maart vonden er acties plaats, onder andere bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de Kempkensberg. Medewerkers namen daar toen gelijktijdig pauze, waardoor de uitvoeringsdienst enige tijd volledig onbereikbaar was voor het publiek.

Koopkracht

De kern van het conflict draait om de zogeheten ‘nullijn’. Dit kabinetsbeleid houdt in dat ambtenaren dit jaar geen loonsverhoging krijgen en er evenmin compensatie is voor de hoge inflatie. De bonden stellen dat medewerkers hierdoor aanzienlijk in koopkracht achteruitgaan en eisen een fatsoenlijk bod.

Tot nu toe hield het kabinet voet bij stuk, maar de bonden zien de uitnodiging van de minister als een belangrijke doorbraak. “Dit is het directe resultaat van maandenlange acties door rijksambtenaren in het hele land”, laten de gezamenlijke bonden weten in een persbericht. “Nu is het zaak om snel te komen tot een acceptabel resultaat.”

Beslissende week

De komende periode wordt cruciaal voor het vervolg. Tijdens de ministerraad op 24 april moet blijken of de nullijn daadwerkelijk van tafel gaat. Het formele gesprek tussen de minister en de bonden staat gepland voor 29 april. Mocht de ministerraad vasthouden aan de huidige lijn zonder loonsverhoging, dan zijn de acties niet definitief voorbij: de bonden roepen hun leden in dat geval op om op 1 mei opnieuw het werk neer te leggen.

Verslaggever Jill Rumph maakte een reportage over het onderwerp: