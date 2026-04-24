Voetbal en kunst gaan prima samen bij voetbalvereniging VVK

Bij voetbalvereniging VVK in Groningen is vanaf deze vrijdag een expositie te zien van drie kunstenaars gebaseerd op het clubleven. Karina Beumer, William Ludwig Lutgens en Elen Braga verzamelden twee maanden lang materiaal op sportcomplex Iepenlaan. De expositie loopt tot en met 6 juni.

“Voetbal en kunst vond ik een mooi contrast”, zegt Ellen Hesseling van het Resort. “We vinden het mooi hoe kunst daar ook zijn ‘grond’ kan vinden.”

Karina Beumer maakte voor deze expositie onder meer een film over Dames 2. Beumer: “Het was heel tof om te doen, om ook echt deel uit te maken van de groep. De eerste video gaat over de gesprekken die spelers aan de zijlijn hebben, de tweede vanuit het perspectief van een middenvelder.” Daarnaast maakte Beumer een houten ‘puzzel’ van spelers die ze op de wanden van de wandelgangen heeft geplaatst. “Normaal staan op het voetbalveld de toeschouwers eromheen en de spelers op het veld. En nu kom je binnen en word je omringd door spelers.”

Elen Braga ontwikkelde een sculptuur op het voetbalveld: een voetbaldoel. De vrije vorm van het sculptuur van deze Braziliaanse kunstenares nodigt de speler uit om anders te denken over de voetbalsport: “Het gaat in Brazilië ook om het sociale aspect, er is geen competitie. Iedereen speelt op hetzelfde niveau.”

De openingstijden voor de expositie zijn op zaterdag en zondag. “Op die dagen loopt hier dan iemand van het Resort om informatie te geven. Dan kunnen de bezoekers de wedstrijden zien van de voetballers, maar ook de werken komen bekijken.”