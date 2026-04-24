Vijftien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens lintjesregen in Stadhuis

Burgemeester Roelien Kamminga reikte deze vrijdag vijftien Koninklijke onderscheidingen uit, ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen.

In de Oude Raadzaal op het Stadhuis aan de Grote Markt werden veertien versierselen opgespeld die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sociaal psychiatrische verpleegkundige Gerard Lohuis werd als enige Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Van de vijftien decorandi zijn vijf vrouw en tien man. De jongste decorandus is 62 jaar en de oudste is 88 jaar oud. De meeste gedecoreerden wonen in de stad Groningen. Drie van hen komen uit Ten Boer, onder wie het enige stel wat tegelijkertijd koninklijk werd onderscheiden: Dirk (88) en Hennie (81) Kuipers krijgen hun lintje voor hun inzet voor de Senioren Vereniging De Ommelanden en de Kloosterkerk in het dorp.

Onder de foto’s vind je een volledig overzicht van alle gedecoreerden:

Mevrouw H.S. (Hilde) Gorter-Meijer (68, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilligster kinderactiviteiten WIJ Groningen, gastvrouw ’t Vinkhuys, vrijwilligster Dignis, vrijwilligster Speeltuinvereniging De Apekooi en begeleider Eritrese vrouwengroep.

De heer W.J.C. (Wim) Grimberg (73, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilliger medische dienst Nijmeegse 4Daagse, reanimatie-instructeur, vrijwilliger De Zonnebloem en reservist Koninklijke Landmacht.

De heer M. (Michiel) van Haastert (71, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Lid en voorzitter Noord-Nederlandse Golf & Country Club, vrijwilliger Hockeyclub Groningen, betrokken bij Fundashon Prevenshon als voormalig MDL-arts.

De heer P. (Piet) Hazekamp (72, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid Stichting Procuma, Stichting Paddepoel Energiek, Voedselbank Hoogezand en Vereniging van Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel.

De heer C.C.J. (Chris) Heuvelman (83, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilliger sinds 1953 bij voetbalvereniging Velocitas 1897.

Mevrouw N. (Niela) Hirasingh (62, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilligster Stichting Floreshuis, missionair werker Het Pand en vrijwilligster bij kinderclub, kookclub en vakantieactiviteiten voor WIJ Groningen.

De heer R.D.F. (Roel) Kok (78, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilliger sinds 1969 bij voetbalvereniging Velocitas 1897.

De heer D.J. (Dirk) Kuipers (88, Ten Boer)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Voorzitter Senioren Vereniging De Ommelanden, beschildert gedenkstenen voor overleden gemeenteleden van de Kloosterkerk Ten Boer, gaf computerlessen aan senioren en zet fietsparcours uit voor Sportrecreade Ten Boer.

Mevrouw H. (Hennie) Kuipers-Pruim (81, Ten Boer)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Organisator activiteiten voor Senioren Vereniging De Ommelanden, vrijwilligster VESTA toneelvereniging en actief in liturgisch bloemschikken voor de Kloosterkerk Ten Boer.

De heer G.J.J. (Gerard) Lohuis (65, Groningen)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – Voor zijn inzet als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in Groningen en Noord-Nederland, columnist bij De Riepe en hoofdredacteur en bestuurslid van vakblad Sociale Psychiatrie.

De heer R.F. (Roelf) Mulder (76, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Oprichter Noordieker Noabers, onderhoudsman Buurttuin de Noabertoen en bestuursvoorzitter Energie Coöperatie Noordijk.

Mevrouw W. (Wiepke) Mulder-Toxopeus (76, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Wadloopgids, coördinator Wadloopcentrum Fryslân in Burdaard, voormalig vrijwilligster Watersportvereniging Texel en spreker over het Waddengebied.

De heer F. (Freek) van der Ploeg (71, Ten Boer)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilliger Muziekvereniging Volharding, organisator kerstzangavond, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen en vrijwilliger Dorpscoöperatie Ten Boer e.o.

Mevrouw H.C. (Ellen) Versélewel de Witt Hamer-Zwaan (68, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Vrijwilligster Johanniter Orde Nederland, vrijwilligster Remonstrantse Gemeente Groningen en hoofd huishouding Lourdes Bedevaarten.

De heer G.T. (Guus) de Wilde (78, Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – EHBO’er bij FC Groningen, vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken (afdeling Groningen), vrijwilliger Serviceflat Vondelflat en bij zomeractiviteiten in Selwerd.