Vijf gratis speelfestivals in meivakantie

Op diverse scholen begint komend weekend al de meivakantie. Andere scholen sluiten een week later de deuren. Tijdens de vakantie veranderen vijf speeltuinen in de stad in speelparadijsjes.

Wethouder Eelco Eikenaar geeft maandag 20 april het startsein voor het speelfestival in Vinkhuizen. Samen met twee kinderen opent hij dan ook het splinternieuwe water- en zandspel in speeltuin De Apenkooi aan de Zilverlaan.

De Speeltuincentrale organiseert de komende twee weken, samen met buurt- en speeltuinverenigingen, vijf gratis speelfestivals voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Er is sport en spel en er zijn creatieve workshops. Ook voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De festivals duren van 13.00 tot 16.00 uur, behalve die in Paddepoel (14.00 – 17.00 uur).

Maandag 20 april – BSV De Apenkooi, Zilverlaan

Dinsdag 21 april – BSV De Hoogte, Borgwal

Donderdag 23 april – BSV De Indische Buurt, Madoerastraat

Woensdag 29 april – BSV Paddepoel, Watermanstraat.

Vrijdag 1 mei – BSV Selwerd, Eikenlaan.