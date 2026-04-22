Vierde slechtvalkkuiken uit ei gekropen aan Gasuniegebouw

Alle vier de slechtvalkkuikens in de nestkast aan het Gasuniegebouw zijn uitgekomen. Na drie eerdere jongen is in de nacht van dinsdag op woensdag ook het vierde ei uitgekomen.

De eerste twee kuikens kwamen vrijdagavond uit het ei. Zondagochtend werd het derde kuiken zichtbaar via de webcam. Het vierde kuiken is daarna uitgekomen, waarmee het nest nu vier jongen telt.

Via de webcam in de nestkast zijn de ontwikkelingen van het slechtvalk-koppel te volgen. Op de beelden is te zien dat de oudervogels druk zijn met het voeren van de jongen. De oudervogels blijven de kuikens warmhouden en verzorgen. Ze jagen in de omgeving, onder meer in het Stadspark en natuurgebied De Onlanden.

Het paartje slechtvalken gebruikt de nestkast dit jaar voor het tiende jaar op rij. In die periode brachten ze in totaal 37 jongen groot. Slechtvalken zijn roofvogels die vaak kiezen voor hoge gebouwen in de stad. Het Gasuniegebouw biedt daarvoor een geschikte plek. De vogels gebruiken het als uitkijkpunt voor de jacht.