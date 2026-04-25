Vierde divisie: PKC’83 stelt degradatie nog even uit na klinkende zege op koploper SVZW

Foto: Andor Heij. PKC'83 spits Rob Schokker in het duel tegen SVZW,

PKC’83 heeft het verblijf in de vierde divisie D met minstens een week verlengd. Thuis werd koploper SVZW met een overtuigende en verdiende zege te kijk gezet: 3-1.

Toch blijft de positie van de Groningers, die voorlaatste staan, uiterst precair. PKC moet in de laatste drie wedstrijden alles dik winnen en de concurrentie mag geen punt meer pakken. “Het is een beetje laat”, zei interim-trainer Kenny Koning over de slechte positie van PKC. “Aan de andere kant, als we nog een paar wedstrijden goed spelen en punten pakken neem je dat mee naar het volgende seizoen. Dan is de sfeer in de groep net even wat anders”.

Voorsprong

PKC begon sterk met een bal op de lat van Dennis van Duinen. Na 13 minuten was het wel prijs. Rob Schokker kopte een voorzet van Kevin Bakels via de binnenkant van de paal binnen.

SVZW kwam ook een paar keer goed voor de dag, maar doelman Swen Bakker greep twee keer prima in. Ook kreeg de PKC doelman een keer hulp van de lat na een inzet van Maarten Jansen.

Bentum

Arnoud Bentum was daarna belangrijk voor de Groningers. Nadat hij net naast had gekopt, zorgde hij na een half uur voor de 2-0 op aangeven van Peter van Son. Negen minuten later stuitte Van Son op SVZW doelman Stan Voortman, maar Bentum tikte van dichtbij de 3-0 binnen.

Overeind

Na de thee bleef de PKC defensie lang simpel overeind. Na 65 minuten was Marciano Stulen wel kansrijk met een bal die net naast ging. In de 80e minuut lette de PKC defensie niet goed op en Jansen redde de Twentse eer: 3-1.

De koploper probeerde het nog wel, maar de PKC defensie gaf helemaal geen krimp meer. PKC kreeg zelfs de beste kansen. Schokker kon een voorzet net niet binnen glijden, een vrije trap van Omar Kavak ging rakelings over de kruising en Bentum kopte net voorlangs.

Zetel

“We trainen iedere week wel goed, maar op de zaterdag komt het er telkens niet goed uit”, zei Koning over de onverwachte zege. “We hebben compact verdedigd en we komen eindelijk eens met 1-0 voor. Dat is ook een keer lekker. Onze keeper pakt een paar goede ballen. We schieten op de lat en toen viel de 2 en 3-0. We zaten daarna in een zetel. Dat hebben de jongens goed gedaan”.

PKC’83 speelt over twee weken pas weer, uit in Aalten bij AZSV.

PKC’83 – SVZW 3-1. 13. Rob Schokker 1-0. 30. Arnoud Bentum 2-0. 39. Arnoud Bentum 3-0. 80. Maarten Jansen 3-1. Scheidsrechter: Tommy Postma. Toeschouwers: 150.