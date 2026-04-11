Vierde divisie: Donkere wolken boven PKC’83 worden pikzwart na nederlaag tegen HZVV

Foto: Andor Heij. PKC'83 - HZVV

“We zitten in de hoek waar de klappen vallen”, verzuchtte Wesley Walstra en “Dit soort wedstrijden moet je winnen”, aldus Arnoud Bentum. Het lukte zaterdagmiddag PKC’83 echter niet tegen HZVV op sportpark De Kring. Er werd met maar liefst 5-1 verloren.

Het was een cruciale wedstrijd voor beide ploegen in de vierde divisie D. PKC staat voorlaatste en de ploeg uit Hoogeveen is hekkensluiter. PKC kreeg de eerste kans via Tyrell Strik, maar daarna was HZVV een stuk feller dan de Groningers.

Beslist

Na 16 minuten betaalde zich dat uit toen Jan Hup via het been van Strik HZVV op voorsprong zette. Hup verdubbelde de voorsprong na 20 minuten door vanaf 35 meter snoeihard raak te knallen. Joel Zweerink tekende voor de 0-3 door een vrije trap vanaf een meter of 30 binnen te schieten. PKC doelman Jelle van der Veen maakte daarbij geen goede indruk. De wedstrijd leek al beslist.

PKC komt terug

Toch kwam PKC terug in de wedstrijd. Bentum had al een goede kans net naast geschoten, maar scoorde na 33 minuten wel, Vanuit een corner kopte Bentum binnen: 1-3. Rob Schokker was dicht bij de aansluitingstreffer. HZVV doelman Marco Zwiep had echter een goede reflex in huis.

Voortvarend

PKC begon voortvarend aan het tweede bedrijf. Dennis van Duinen en Bentum mikten beiden over het Hoogeveense doel. Daarna kreeg HZVV weer controle over de wedstrijd. Vanuit een tegenstoot kon Sander Dzemidzic na een dik uur van dichtbij de 1-4 maken.

Het zat PKC ook niet mee. Walstra schoot via een HZVV been over en in de slotfase raakte hij de buitenkant van de paal. Het stond toen al 1-5 door Jens van Rooijen, die volgend seizoen naar naar PKC zou gaan, maar toch besloot bij HZVV te blijven.

Niet opgeven

“We hadden een goede trainingsweek en de jongens waren zich van tevoren bewust dat dit misschien één van de laatste kansen was om je te handhaven”, baalde PKC’83-trainer Kenny Koning na afloop. “Maar dan vliegen de eerste drie ballen er zo in. Je maakt nog de 3-1 en je krijgt een grote kans op de 3-2. In de tweede helft hebben we het wel geprobeerd, maar je geeft dan ook ruimte weg en als het doelpunt niet valt dan is het wachten dat zij scoren en dat gebeurde ook”.

Van opgeven wil Koning niks weten: “Voor zo lang het kan blijven we er in geloven. We gaan er alles aan doen om in ieder geval de nacompetitie te halen, maar dan moet het beter dan in de laatste twee wedstrijden”.

Na de avondwedstrijden bleek dat de degradatiezorgen van PKC’83 en ook voor HZVV extra groot geworden zijn, omdat de complete concurrentie onderin wist te winnen. PKC blijft voorlaatste en speelt volgende week uit tegen ONS Sneek, dat een plek hoger staat en acht punten meer heeft. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen.

PKC’83 – HZVV 1-5. 16. Jan Hup 0-1. 20. Jan Hup 0-2. 28. Joel Zweerink 0-3. 33. Arnoud Bentum 1-3. 61. Sander Dzemidzic 1-4. 69. Jens van Rooijen 1-5. Scheidsrechter: Richard Groenewegen. Toeschouwers: 200.