Vierde divisie: Alleen wonder kan PKC’83 nog redden na forse nederlaag tegen ONS Sneek

Foto Andor Heij. PKC'83

Het verblijf van PKC’83 in de vierde divisie D lijkt tot één seizoen beperkt te blijven, of er moet een wonder gebeuren. Zaterdagmiddag moest gewonnen worden van ONS Sneek, dat een plek hoger stond dan PKC. Maar dat gebeurde niet. Integendeel, in Friesland werd het 4-0 voor ONS.

Tim ten Voorde zette ONS al vroeg op voorsprong. Over en weer kregen beide ploegen voor de pauze een paar kansen. Na rust drong PKC even stevig aan, maar Arjan Stremler maakte er na 65 minuten 2-0 van. Het geloof was weg bij de Groningers en Peter Abe de Jong tekende voor de 3-0. Geoffrey Eekhof zorgde met een strafschop na 83 minuten voor het slotakkoord: 4-0.

PKC’83 blijft met nog vier wedstrijden te gaan voorlaatste. De situatie werd slechter, omdat niet alleen ONS uitliep, maar ook Hoogland en DZC’68 wisten te winnen. Volgende week komt koploper SVZW op bezoek. Als die wedstrijd niet wordt gewonnen is PKC officieel gedegradeerd. De onderste twee vliegen er direct uit. De nummers 13 en 14 spelen nacompetitie tegen degradatie.