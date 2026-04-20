Video – Stier geeft zich niet gewonnen aan slager en zet het op een lopen, politie schiet dier dood

Afbeelding uit video via 112 Groningen

Agenten hebben maandagmiddag meerdere kruispunten bij de Kieler Bocht en de Europaweg tijdelijk afgezet vanwege een ‘wandelaar’ op vier hoeven, midden op de rijbaan.

Een stier op de weg zorgde voor flink wat bekijks voor weggebruikers. Agenten probeerden het dier van de weg af te krijgen, maar hadden daar duidelijk moeite mee. Een hondegeleider van de politie maakte uiteindelijk een einde aan de ontsnapping van de stier met een kogel.

De stier ontsnapte bij een slachthuis aan de Gotenburgweg. Het stoffelijk overschot van de stier is inmiddels overgebracht naar het slachthuis.