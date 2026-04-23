Versterking woningen Rensumaheerd volgende week van start

De versterking van de eerste woningen aan de Rensumaheerd in Beijum gaan komende dinsdag van start. De versterking is nodig om de woningen beter bestand te maken tegen aardbevingen.

In totaal worden er 24 woningen versterkt in deze straat. Aannemer BAM voert de werkzaamheden uit.

Vorig jaar is ook woningbouwcorporatie Nijestee begonnen aan de versterking en verduurzaming van 49 woningen aan de Fultsemaheerd en de Galkemaheerd.

De werkzaamheden aan de Rensumaheerd duren naar verwachting tot het einde van dit jaar.