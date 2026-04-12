Verkenner Ineke van Gent stelt coalitie voor van PRO, PvdD, CDA, SP en ChristenUnie

De nieuwe coalitie in de Groningse gemeenteraad moet gaan bestaan uit PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en de ChristenUnie. Dat is het advies van verkenner Ineke van Gent. Dat is zondag bekendgemaakt.

De afgelopen week heeft Van Gent gesprekken gevoerd met alle dertien partijen in de Groningse raad. In een formatievlog van PRO lieten Rik van Niejenhuis en Mirjam Wijnja weten dat er afgelopen dagen met een aantal partijen een tweede gesprek is gevoerd. Op basis van die bevindingen adviseert Van Gent nu om een coalitie te vormen met PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en de ChristenUnie. Dit staat in het eindverslag ‘Voorwaarts’ dat op zondag aan de leden van de gemeenteraad is aangeboden. Daarmee is het voorstel een voortzetting van de huidige coalitie aangevuld met het CDA.

Groot draagvlak

Verkenner van Gent: “Samen hebben deze partijen een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Er is een gezamenlijke kijk op de wereld waarin ze opkomen voor hen die het moeilijk hebben. De partijen willen ook

onder moeilijke financiële omstandigheden, verder werken aan een duurzame, sociale en inclusieve toekomst voor Groningen. Er is groot draagvlak om de huidige coalitie als basis voor de nieuwe te behouden. Het CDA brengt daarbij ook meer aandacht, inbreng en invloed voor het maatschappelijk middenveld met zich mee. Ik heb het volste vertrouwen dat de voorgestelde nieuwe coalitie conform de opdracht is die de raad mij heeft gegeven.”

Bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen behaalde PRO dertien zetels. Partij voor de Dieren kreeg vier zetels, CDA drie, SP drie en de ChristenUnie twee. Daarmee heeft de voorgestelde coalitie een stabiele meerderheid. Van Gent had van de gemeenteraad de opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele meerderheidscoalitie die ondanks financiële omstandigheden verder kan werken aan een duurzame, sociale en inclusieve toekomst voor de gemeente en haar inwoners.

De resultaten van de verkenner worden komende dinsdagavond besproken tijdens een extra gemeenteraadsvergadering.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen: