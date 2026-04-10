Verkeersmaatregelen liggen klaar voor herinrichting Gelkingestraat en Oosterstraat in aanloop naar herinrichting

Impressie via Gemeente Groningen

De Oosterstraat en de Gelkingestraat in de binnenstad van Groningen worden opnieuw ingericht en deze maand begint het eerste werk aan de Gelkingestraat. Om niet in de knel te komen als de straat klaar is, heeft de gemeente deze vrijdag alvast een besluit genomen over nieuwe verkeersregels die gaan gelden in de twee centrumstraten na de herinrichting.

Na de herinrichting verandert de straat tussen de gevels ingrijpend, zowel voor voetgangers als fietsers. Voetgangers worden de hoofdgebruikers van beide straten, maar fietsen blijven in beide richtingen welkom. Leveringsverkeer aan de bedrijven aan beide straten zijn slechts op gezette tijden te gast, met daarnaast genoeg ruimte voor de hulpdiensten.

Daarom gaan de verhoogde stoepen verdwijnen en maken plaats voor een volledig gelijkvloerse straat met bomen, plantvakken, zitplekken en nieuwe verlichting. Het langdurig parkeren van fietsen in de straat wordt beperkt. Voor kort gebruik blijven er fietsparkeerplekken in de straat zelf. Voor langer parkeren wordt gekeken naar stallingen buiten de straat, onder meer naar toekomstige stallingen onder de C&A vanaf Gelkingestraat en op de voormalige locatie van het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep.

Het werk aan de Gelkingestraat duurt waarschijnlijk tot het einde van het jaar. Daarna is de Oosterstraat aan de beurt.Voor de verschillende verkeersmaatregelen die te maken hebben met de herinrichting van de Oosterstraat en Gelkingestraat is er een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is hier te vinden. Tot vrijdag 22 mei 2026 kan hier bezwaar op worden gemaakt.