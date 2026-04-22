Verhuizing busstation eind juni gevierd met zang, dans, workshops, eten en activiteiten

Foto: Beeldbank OV-Bureau Groningen/Drenthe

NS, ProRail, de provincie en de gemeente organiseren op zaterdag 27 juni een klein festival op het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation, omdat de bussen een dag later voor het eerst vertrekken en aankomen op de nieuwe locatie.

De ochtend van 27 juni begint om 10.00 uur met een officieel openingsmoment met genodigden. Een uur later wordt de opening tot 14. 00 uur gevierd met reizigers en andere belangstellenden, met zang, dans, workshops, een foodtruck en activiteiten voor kinderen.

Op dit moment vertrekken de bussen nog vanaf de Stationsweg. Vanaf 28 juni verandert dat: via de gloednieuwe busonderdoorgang rijden de bussen dan van en naar het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Volgens Groningen Spoorzone zijn de laatste werkzaamheden aan de nieuwe halteplaats voor bussen bijna afgerond.

Het nieuwe busstation heeft een lang, ovaalvormig perron van enkele honderden meters lang en vlak bij de perrons, zodat het overstappen van trein op bus of andersom een stukje sneller gaat. Ook stoppen de bussen straks, net als treinen, aan de lange kant van het perron, zodat passagiers makkelijk in- en uit kunnen stappen.