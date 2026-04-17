Verdachte van ‘straatterreur’ in Haren onder strikte voorwaarden op vrije voeten

De minderjarige jongen uit Haren, die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen maandag scholieren en uitwisselingsstudenten uit Spanje bedreigde en vernederde in Haren, is vrijdag op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris. De jongen wordt ook verdacht van de diefstal van een fatbike en de poging tot roof van een scooter.

Het OM verdenkt de jongeren ervan dat hij maandagochtend vijf personen heeft gedwongen op hun knieën te gaan zitten en vervolgens ‘sorry’ te laten zeggen. Dit werd gefilmd en daarna verspreid via social media. De slachtoffers waren leerlingen van het Harens Lyceum en Catalaanse uitwisselingsscholieren. De minderjarige jongen zou hen daartoe hebben bedreigd met een vuurwapen, al bevestigt het OM dat niet.

De verdachte wordt daarnaast verweten op dezelfde avond een fatbike te hebben gestolen. Naar verluidt zou hij zijn minderjarige slachtoffer toen hebben bedreigd met een hamer. Een paar uur eerder, rond 16.20 uur, zou de jongen betrokken zijn bij een poging om een scooter te stelen van een minderjarige jongen bij een supermarkt aan de kruising tussen de Kerklaan en de Hortuslaan.

Het onderzoek naar alle feiten is nog in volle gang, maar de rechter-commissaris vindt dat er voldoende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. Maar het jeugdstrafrecht wordt toegepast en, om de juiste hulpverlening op te kunnen starten, is de verdachte onder strikte voorwaarden in vrijheid gesteld. Hij moet zich over enige tijd verantwoorden voor de jeugdstrafrechter.