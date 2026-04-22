Verdachte steekpartij is 42-jarige man zonder vaste verblijfplaats

De verdachte die dinsdagavond op de Vismarkt werd ingerekend naar aanleiding van een steekincident eerder op de dag is een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het slachtoffer is een minderjarige jongen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De verdachte is dinsdagavond op Tussen Beide Markten opgepakt. Het slachtoffer raakte eerder die dag gewond bij een eerdere confrontatie. De aanhouding volgde nadat de verdachte en het slachtoffer elkaar rond 19.45 uur opnieuw tegenkwamen. Agenten konden daarop direct een verdachte aanhouden en overbrengen naar het bureau voor verhoor.

Het slachtoffer is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar medische hulp bleek niet noodzakelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.