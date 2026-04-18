Valse start voor asfaltering Hereweg: “Geparkeerde auto’s moesten eerst weggesleept worden”

De start van de asfalteringswerkzaamheden op de Hereweg verliep zaterdagochtend niet geheel vlekkeloos. In de straat stonden nog verschillende auto’s geparkeerd die eerst door een bergingsbedrijf weggesleept moesten worden.

De werkzaamheden aan de weg stonden gepland voor zaterdagochtend 06.00 uur. Het wegvak tussen de Waterloolaan en de Rabenhauptstraat is dit weekend in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en bromfietsers. Toen de aannemer in de vroege ochtenduren wilde beginnen met het wegfrezen van het oude asfalt, bleken er echter nog een aantal auto’s aan weerszijden van de straat geparkeerd te staan. Om geen verdere vertraging op te lopen, ging men alvast van start met de werkzaamheden terwijl een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de voertuigen te verwijderen.

Omleiding

De afgelopen periode is er uitgebreid gecommuniceerd over de stremming, onder andere met verkeersborden en berichten in de media. De eigenaren van de betreffende bolides hebben deze waarschuwingen naar alle waarschijnlijkheid gemist.

De werkzaamheden duren nog tot maandagochtend 06.00 uur. Het gemotoriseerde verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Máximaweg, de Brailleweg en het Emmaviaduct. Voor fietsers is er minder hinder; zij kunnen de werkzaamheden gewoon passeren.