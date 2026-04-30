Vaarseizoen begint: bruggen vaker en langer bediend

Het vaarseizoen voor recreanten gaat van start. Vanaf vrijdag 1 mei worden de bruggen en sluizen op de meeste vaarwegen vaker en langer bediend.

Om de recreant goed te informeren heeft de provincie Groningen alle bedieningstijden op de Groningse en Drentse vaarwegen opnieuw overzichtelijk bij elkaar gebracht in de brochure “Varen in Groningen en Drenthe”. De provincie wil daarmee de beleving voor vaarrecreanten beter beschikbaar maken.

In de brochure staan onder andere bedieningstijden, doorvaarthoogtes en tips voor het veilig passeren van bruggen en sluizen. Ook vermeldt de brochure waar op dit moment onderhoud plaatsvindt aan bruggen en sluizen. De brochure is fysiek verkrijgbaar bij zo’n dertig uitgiftepunten, waaronder jachthavens en watersportbedrijven.

Downloaden van de brochure kan via de website van Routebureau Groningen.