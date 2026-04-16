UWV: minder uitkeringen, maar toch veel personeelstekorten

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in maart verder afgenomen, maar de personeelstekorten voor werkgevers zijn nog lang niet voorbij. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Werkgevers verwachten de komende vijf jaar nog veel knelpunten doordat medewerkers met pensioen gaan. Dat geldt vooral voor het openbaar bestuur. Er verdwijnt dan vele kennis en ervaring uit deze sector. Bovendien neemt het werk bij de overheid al jaren toe door extra zaken en taken.

Het UWV stelt dat werkgevers problemen door pensionering van hun medewerkers kunnen verminderen door te zorgen voor overdracht van kennis en expertise binnen hun organisatie. Intern opleiden van sollicitanten is ook een mogelijkheid.

Ook het UWV zelf heeft grote problemen. De instantie kan de groeiende stroom aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet meer aan. Over een paar jaar staan 200.000 mensen langer dan vier maanden op een wachtlijst, aldus UWV-voorzitter Maarten Camps. Dat komt ook door een tekort aan verzekeringsartsen. Camps vindt dat het kabinet meer moet doen om het tij te keren.