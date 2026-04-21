UMCG mag in aangepaste vorm door met uitbreiding regionaal patiëntendossier naar OZG en Treant

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mag in principe doorgaan met plannen voor een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) met het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en Treant.

De voorzieningenrechter oordeelde eerder dit jaar nog dat het UMCG een nieuwe Europese aanbesteding had moeten doen voor het uitbreiden van het bestaande contract naar meerdere ziekenhuizen. In de strijd om dit contract deden beide softwarebedrijven tien jaar terug mee. Nu het ziekenhuis het softwarepakket wil uitbreiden richting dochterziekenhuis OZG, stapte het ‘verliezende bedrijf’ van tien jaar terug eerder dit jaar naar de rechter, omdat het bedrijf vindt dat deze uitbreidingen een nieuwe opdracht en dus een nieuwe aanbesteding moeten zijn.

Daarop gingen de ziekenhuizen, onder aanvoering van het UMCG, in hoger beroep. Met succes voor de ziekenhuizen, want volgens het hof was in de aanbesteding van 2015 al rekening gehouden met regionale samenwerking. Daarin stond dat het systeem mogelijk later ook bij andere ziekenhuizen gebruikt zou worden. Daarom is het aansluiten van een ander ziekenhuis op zichzelf geen nieuwe opdracht, oordeelt het hof deze dinsdag.

Wel maakt het hof onderscheid in de manier waarop die samenwerking wordt ingericht. Voor Stichting Treant Ziekenhuiszorg geldt dat aansluiting is toegestaan, zolang Treant zelf de kosten draagt en een eigen overeenkomst heeft met de huidige leverancier. In dat geval is er op die manier geen sprake van een grote wijziging van het oorspronkelijke contract.

Maar voor het OZG ligt dat anders. In de huidige opzet loopt het gebruik van het EPD via een sublicentie van UMCG. Volgens het hof is dat wél een wezenlijke wijziging van het contract uit 2015. Het UMCG heeft aangegeven die constructie te willen aanpassen. Het hof ziet geen reden om dat nu af te dwingen. Ook oordeelt het hof dat het OZG geen aanbestedende dienst is. Dat betekent dat het ziekenhuis niet verplicht is om zelf een aanbesteding te organiseren. Het feit dat OZG een dochterbedrijf is van UMCG maakt dat volgens het hof niet anders.

Wel is het hof kritisch op de manier waarop UMCG de plannen vooraf bekendmaakte. In aankondigingen werd een waarde van één euro genoemd, terwijl het in werkelijkheid om miljoenen gaat. Die aankondigingen klopten volgens het hof niet, maar zijn inmiddels ingetrokken.