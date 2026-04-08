UMCG helpt patiënt met hartafwijking dankzij nieuwe techniek

Het UMCG heeft voor het eerst bij een patiënt met een aangeboren hartafwijking een nieuwe pulmonaalklep geïmplanteerd via de lies.

Het gaat om de 43-jarige Linda, een patiënt voor wie een openhartoperatie te risicovol zou zijn omdat ze lijdt aan de aangeboren hartafwijking Tetralogie van Fallot. Dat is een zeldzame aandoening waarbij een kind vier afwijkingen aan het hart heeft.

Linda kreeg een paar jaar geleden onverwacht slecht nieuws te horen. Ze had vanaf haar geboorte al last van een lekkende hartklep, maar dat was nu dusdanig ernstig dat ze een operatie nodig had. De artsen waren echter bang dat zij een openhartoperatie niet zou trekken. Enkele jaren later bleek dat er een nieuwe techniek beschikbaar was. Linda kon toch een nieuwe hartklep krijgen: via de lies.

Als patiënten met een aangeboren hartafwijking een nieuwe pulmonaalklep (één van de vier hartkleppen, tussen de rechterkamer en de longslagader) nodig hebben, kan dit of via een openhartoperatie of via een smal buisje door de lies. Bij bepaalde patiënten leent de anatomie zich echter niet voor een klep via de lies en moet voor de operatie de borstkas opengemaakt worden. Cardioloog Elke Hoendermis: “Nu is er een nieuwe, grotere klep ontwikkeld die ook te plaatsen is in patiënten met zo’n ‘ongunstige’ anatomie. De klep brengen we in met een smalle buis via de lies bij het hart van de patiënt.”

Het UMCG is het derde centrum in Nederland dat deze ingreep heeft uitgevoerd. “ Dit geeft nog meer mogelijkheden om iedere patiënt optimaal te behandelen,” aldus Hoendermis. Patiënt Linda is inmiddels weer thuis en is nu vrolijker en minder snel moe.